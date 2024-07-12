Коли буде повторне підвищення тарифу на світло

До завершення осінньо-зимового періоду 2024/2025 років не буде проводитись перегляд тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко у відповіді на запит нардепа Олексія Кучеренка.

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Ціна на електричну енергію для побутових споживачів згідно Постанови №632 затверджена до 30 квітня 2025 року. Тобто до закінчення осінньо-зимового періоду 2024/2025 років тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядатись не буде,

– йдеться у документі.



Проте, підвищення тарифів є необхідним заходом. Зокрема, зростання вартості електроенергії пояснюється значними пошкодженнями енергетичної системи. Щоб відновити енергетичну систему – потрібне фінансування. Одним зі способів отримання цих коштів є підвищення тарифів.

Нагадаємо! З початку червня 2024 року для всіх мешканців країни встановили однакову фіксовану ціну на електроенергію у розмірі 4,32 гривні за кіловат-годину, незалежно від обсягу споживання.