Когда будет повторное повышение тарифа на свет
До завершения осенне-зимнего периода 2024/2025 годов не будет проводиться пересмотр тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко.
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Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению №632 утверждена до 30 апреля 2025 года. То есть до окончания осенне-зимнего периода 2024/2025 годов тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет,
– говорится в документе.
Однако, повышение тарифов является необходимой мерой. В частности, рост стоимости электроэнергии объясняется значительными повреждениями энергетической системы. Чтобы восстановить энергетическую систему – необходимо финансирование. Одним из способов получения этих средств является повышение тарифов.