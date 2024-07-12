Исторически так сложилось, что несмотря на войну некоторые экономики стран не спадают, а наоборот растут. Обычно это происходит вследствие увеличения производства и военных расходов – как пример, в США и Израиле. А за показатель, который обычно определяет, растет ли экономика страны, берут уровень ВВП.

Известно, что Украина, которая с 2014 года по сей день вынуждена защищать свои территории от России, экономически растет не так стремительно – уровень ВВП в первые месяцы после полномасштабного вторжения в 2022 году сократился более чем на 40%.

В то же время одни эксперты отмечают, что в тех условиях, в которых находится страна, медленный рост – это нормально. Другие же отмечают, что драйверов для будущего роста нет, а зависимость от импорта растет.

24 Канал узнавал, как экономически растет Украина, что влияет на этот рост и какого уровня ВВП ожидать в будущем.

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В первые месяцы полномасштабного вторжения Украина потеряла 44% ВВП, что едва ли не самый существенный спад за всю историю независимости.

По оценкам НБУ, в марте ВВП упал на 44%, а в мае падение сократилось до 35 – 40%,
– еще в начале полномасштабной войны рассказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

Что такое ВВП

Валовой внутренний продукт – это стоимость всех товаров и услуг, которые были произведены в стране и предназначены для продажи. Различают номинальный и реальный ВВП. Их отличие заключается в том, что первый является фактической и не скорректированной денежной стоимостью товаров, а второй учитывает уже инфляцию и дефляцию (период, когда уровень цен в экономике снижается).

Как отмечают в Центре экономической стратегии, всего в 2022 году Украина потеряла 28,8% реального ВВП.

  • В то же время в Госстатистики сообщают, что в 2023 году реальный ВВП по сравнению с предыдущим годом увеличился на 5,3%, однако он до сих пор остается меньше, чем в 2021 году.
  • А на 2024 год Министерство экономики Украины сначала прогнозировало рост валового внутреннего продукта на 4,6%. Впрочем, недавно стало известно, что ведомство пересмотрело прогноз – до 3,5% роста.

Эксперт Юрий Щедрин во время разговора с 24 Каналом прогнозирует, что рост уровня ВВП в Украине, вероятнее всего, будет ухудшаться.

Юрий Щедрин

Аналитик "Центра развития городов"

В 2022 году был момент, когда ВВП упало на 35%. Потом был небольшой отскок где-то в пределах до 5%. И сейчас это еще медленнее. Это нельзя назвать ростом, это скорее всего восстановление, то есть "подскок" от утраченного, но он очень медленный. И, к сожалению, прогнозы хуже и хуже. Есть факторы, которые влияют и напрямую, и косвенно.

Аналитик рассказывает, что когда в стране есть производство и инвестиции в производство, тогда ВВП растет.

К примеру, США получали немалый доход от производства в результате Второй мировой войны. Даже в Советском союзе производство росло. У нас, к сожалению, другая ситуация. Производство минимальное, а партнеры предоставляют все необходимое,
– замечает Щедрин.

В то же время эксперт Даниил Монин рассказывает 24 Каналу, что устойчивость украинской экономики во время войны была лучше прогнозов.

Даниил Монин

Экономист

В 2024 году украинская экономика показала рост 6,5% – это лучший результат, чем прогноз НБУ и Минэкономики. Предыдущий рост экономики в мае составил около 3,5%.

Впрочем, экономист добавляет, что в дальнейшем рост будет замедляться, потому что драйверов роста фактически нет. Стабильность экономики в основном поддерживается западными вливаниями, а без них украинская экономика имела бы совсем другие показатели. Речь идет о курсе гривны и уровне инфляции.

Среди факторов, которые отличают нынешнюю экономику Украины среди других экономик во время войны, есть процентные условия получения заемных средств, которые сегодня более жестокие, чем были раньше.

  • Уровень учетной ставки НБУ по состоянию на июнь составляет 13% при средней инфляции 8,2% в 2024 году (учитывая обновленный прогноз НБУ).
  • Тогда как по исследованию "Зеркала недели", в США за 1942 – 1943 годы средняя ключевая ставка составляла 0,8% при инфляции 6,0%.

Экономист Олег Гетман в комментарии 24 Каналу объясняет, что сравнивать экономический рост Украины и, например, США, нецелесообразно. Он уверяет, что Украина несмотря на все достигла довольно хорошего показателя в условиях войны.

Олег Гетман

Координатор групп Экономической экспертной платформы

На территории США не происходили боевые действия, и у них не забирали 20% территории, как у Украины. Из-за этого мы, как страна, потеряли большие мощности. Такая же история с Израилем, который не уменьшал свои территории, а в результате войн наоборот увеличивал из-за слабых противников.

В то же время, как объясняет Гетман, такие страны как Великобритания во время Второй мировой войны, или Афганистан, потеряли огромные объемы собственного ВВП. Цифра достигала 30% и даже 50% ВВП.

Никакого роста в этих странах не было. Он начался только после завершения войны. Хотя Афганистан до сих пор не может выйти на уровень развитых стран. Тот рост, который у нас есть, а это где-то 3,5% – 5% в год, вполне удовлетворительный для страны, которая воюет против сильного врага,
– добавляет эксперт.

Гетман объясняет, что ни в одной стране не было таких разрушений дистанционными способами: баллистическими ракетами, дронами и тому подобное. Кроме того, серьезное разрушение энергетики, которое тоже безусловно влияет на экономику.

Даниил Монин говорит, что в Украине еще до начала войны были негативные сбережения домохозяйств и очень низкий уровень обновления основных фондов. Сейчас ситуация усугубилась, ведь есть разрушение инфраструктуры, энергетики и тому подобное.

В основном рост идет путем поддержки потребления населением через механизмы перераспределения. Сейчас экономика частично поддерживается восстановлением логистических коридоров экспорта. В то же время за время войны Украина превратилась из экспортноориентированной страны в зависимую от импорта, и такое положение вещей быстро не изменится,
– говорит господин Даниил.

По словам Олега Гетмана, есть два основных фактора, которые влияют на экономический рост Украины:

  • Первый – средства международных партнеров, которые в объемах 30 – 40 миллиардов грантов, макрофина, кредитов поступают ежегодно.

Это огромные суммы, которые близки к размеру налогов, которые мы собираем. В тот или иной способ эти средства попадают в нашу экономику – через соцвыплаты, пенсии, и потом все равно попадают в общую экономику,
– резюмирует экономист.

  • Второй – открытие морского коридора.

Сейчас он наращивает мощность. Контейнеровозы добавились к аграрной продукции, к металлургии. Это еще один большой фактор. Установление независимой энергетики, а именно установление когенерационных установок, появились солнечные панели, ветряки. То есть бизнес, который становится более устойчивым к энергетическим угрозам, тоже дает значительный процент,
– объясняет Гетман.

Юрий Щедрин рассказывает и о других факторах, таких как покупательная способность, мобилизационные процессы трудового ресурса, ситуация с кадрами и с государственным регулированием, проверками, налогами, блокировкой накладных и тому подобное.