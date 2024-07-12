Исторически так сложилось, что несмотря на войну некоторые экономики стран не спадают, а наоборот растут. Обычно это происходит вследствие увеличения производства и военных расходов – как пример, в США и Израиле. А за показатель, который обычно определяет, растет ли экономика страны, берут уровень ВВП.

Известно, что Украина, которая с 2014 года по сей день вынуждена защищать свои территории от России, экономически растет не так стремительно – уровень ВВП в первые месяцы после полномасштабного вторжения в 2022 году сократился более чем на 40%.

В то же время одни эксперты отмечают, что в тех условиях, в которых находится страна, медленный рост – это нормально. Другие же отмечают, что драйверов для будущего роста нет, а зависимость от импорта растет.

24 Канал узнавал, как экономически растет Украина, что влияет на этот рост и какого уровня ВВП ожидать в будущем.

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Уровень ВВП во время войны

В первые месяцы полномасштабного вторжения Украина потеряла 44% ВВП, что едва ли не самый существенный спад за всю историю независимости.

По оценкам НБУ, в марте ВВП упал на 44%, а в мае падение сократилось до 35 – 40%,

– еще в начале полномасштабной войны рассказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

Что такое ВВП Валовой внутренний продукт – это стоимость всех товаров и услуг, которые были произведены в стране и предназначены для продажи. Различают номинальный и реальный ВВП. Их отличие заключается в том, что первый является фактической и не скорректированной денежной стоимостью товаров, а второй учитывает уже инфляцию и дефляцию (период, когда уровень цен в экономике снижается).

Как отмечают в Центре экономической стратегии, всего в 2022 году Украина потеряла 28,8% реального ВВП.

В то же время в Госстатистики сообщают, что в 2023 году реальный ВВП по сравнению с предыдущим годом увеличился на 5,3%, однако он до сих пор остается меньше, чем в 2021 году.

А на 2024 год Министерство экономики Украины сначала прогнозировало рост валового внутреннего продукта на 4,6%. Впрочем, недавно стало известно, что ведомство пересмотрело прогноз – до 3,5% роста.

Интересно! США за 1942 – 1943 годы нарастили производство на 42%, Израиль в 1968 – 1969 годах – 30%, а СССР за 1943 – 1944 – на 24%. Факторами роста стали внутренняя мобилизация ресурсов и помощь внешних партнеров.

Эксперт Юрий Щедрин во время разговора с 24 Каналом прогнозирует, что рост уровня ВВП в Украине, вероятнее всего, будет ухудшаться.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" В 2022 году был момент, когда ВВП упало на 35%. Потом был небольшой отскок где-то в пределах до 5%. И сейчас это еще медленнее. Это нельзя назвать ростом, это скорее всего восстановление, то есть "подскок" от утраченного, но он очень медленный. И, к сожалению, прогнозы хуже и хуже. Есть факторы, которые влияют и напрямую, и косвенно.

Аналитик рассказывает, что когда в стране есть производство и инвестиции в производство, тогда ВВП растет.

К примеру, США получали немалый доход от производства в результате Второй мировой войны. Даже в Советском союзе производство росло. У нас, к сожалению, другая ситуация. Производство минимальное, а партнеры предоставляют все необходимое,

– замечает Щедрин.

В то же время эксперт Даниил Монин рассказывает 24 Каналу, что устойчивость украинской экономики во время войны была лучше прогнозов.

Даниил Монин Экономист В 2024 году украинская экономика показала рост 6,5% – это лучший результат, чем прогноз НБУ и Минэкономики. Предыдущий рост экономики в мае составил около 3,5%.

Впрочем, экономист добавляет, что в дальнейшем рост будет замедляться, потому что драйверов роста фактически нет. Стабильность экономики в основном поддерживается западными вливаниями, а без них украинская экономика имела бы совсем другие показатели. Речь идет о курсе гривны и уровне инфляции.

Заметьте! Монин рассказывает, что прогноз роста экономики по итогам 2024 года варьируется от 2,5 до 4%.

Ситуация в Украине не похожа на другие

Среди факторов, которые отличают нынешнюю экономику Украины среди других экономик во время войны, есть процентные условия получения заемных средств, которые сегодня более жестокие, чем были раньше.

Уровень учетной ставки НБУ по состоянию на июнь составляет 13% при средней инфляции 8,2% в 2024 году (учитывая обновленный прогноз НБУ).

Тогда как по исследованию "Зеркала недели", в США за 1942 – 1943 годы средняя ключевая ставка составляла 0,8% при инфляции 6,0%.

Кроме того! Как отмечают в НБУ, рост экономики в 2024 году будет сдержанным, но в последующие годы ускорится.

Экономист Олег Гетман в комментарии 24 Каналу объясняет, что сравнивать экономический рост Украины и, например, США, нецелесообразно. Он уверяет, что Украина несмотря на все достигла довольно хорошего показателя в условиях войны.

Олег Гетман Координатор групп Экономической экспертной платформы На территории США не происходили боевые действия, и у них не забирали 20% территории, как у Украины. Из-за этого мы, как страна, потеряли большие мощности. Такая же история с Израилем, который не уменьшал свои территории, а в результате войн наоборот увеличивал из-за слабых противников.

В то же время, как объясняет Гетман, такие страны как Великобритания во время Второй мировой войны, или Афганистан, потеряли огромные объемы собственного ВВП. Цифра достигала 30% и даже 50% ВВП.

Никакого роста в этих странах не было. Он начался только после завершения войны. Хотя Афганистан до сих пор не может выйти на уровень развитых стран. Тот рост, который у нас есть, а это где-то 3,5% – 5% в год, вполне удовлетворительный для страны, которая воюет против сильного врага,

– добавляет эксперт.

Гетман объясняет, что ни в одной стране не было таких разрушений дистанционными способами: баллистическими ракетами, дронами и тому подобное. Кроме того, серьезное разрушение энергетики, которое тоже безусловно влияет на экономику.

Важно! По оценкам Правительства Украины, Группы Всемирного банка, Европейской Комиссии и Организации Объединенных Наций, от 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года общая стоимость восстановления и восстановления в Украине составляет 486 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. Только в 2024 году украинцам понадобятся около 15 миллиардов долларов для неотложных приоритетных мероприятий по восстановлению.

Что влияет наиболее существенно на рост экономики

Даниил Монин говорит, что в Украине еще до начала войны были негативные сбережения домохозяйств и очень низкий уровень обновления основных фондов. Сейчас ситуация усугубилась, ведь есть разрушение инфраструктуры, энергетики и тому подобное.

В основном рост идет путем поддержки потребления населением через механизмы перераспределения. Сейчас экономика частично поддерживается восстановлением логистических коридоров экспорта. В то же время за время войны Украина превратилась из экспортноориентированной страны в зависимую от импорта, и такое положение вещей быстро не изменится,

– говорит господин Даниил.

По словам Олега Гетмана, есть два основных фактора, которые влияют на экономический рост Украины:

Первый – средства международных партнеров, которые в объемах 30 – 40 миллиардов грантов, макрофина, кредитов поступают ежегодно.

Это огромные суммы, которые близки к размеру налогов, которые мы собираем. В тот или иной способ эти средства попадают в нашу экономику – через соцвыплаты, пенсии, и потом все равно попадают в общую экономику,

– резюмирует экономист.

Второй – открытие морского коридора.

Сейчас он наращивает мощность. Контейнеровозы добавились к аграрной продукции, к металлургии. Это еще один большой фактор. Установление независимой энергетики, а именно установление когенерационных установок, появились солнечные панели, ветряки. То есть бизнес, который становится более устойчивым к энергетическим угрозам, тоже дает значительный процент,

– объясняет Гетман.

Юрий Щедрин рассказывает и о других факторах, таких как покупательная способность, мобилизационные процессы трудового ресурса, ситуация с кадрами и с государственным регулированием, проверками, налогами, блокировкой накладных и тому подобное.