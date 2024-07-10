Прогноз по ВВП в 2024 году
Прогноз был разработан Министерством экономики Украины при участии соответствующих центральных органов исполнительной власти.
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В сообщении указано, что основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2025-2027 годы были утверждены постановлением Кабинета министров Украины от 28 июня 2024 года №780.
По итогам 2024 года ожидается:
- номинальный объем ВВП – 7 484,7 миллиарда гривен;
- реальный рост ВВП на уровне 3,5%.
Ухудшенный прогноз на 2025 год
Напомним, что правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики на 2025 год до 2,7%, по сравнению с ранее ожидаемыми 6,8%.