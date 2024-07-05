Обновленный сценарий: что будет с ВВП Украины

В предыдущем негативном сценарии МВФ оценивал возможный спад экономики Украины в этом году в 4%, но одновременно предполагал его прекращение и нулевой рост в следующем году. Сейчас же Фонд считает, что при негативном сценарии в следующем году экономика Украины сократится еще на 1%.

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По инфляции, то в негативном сценарии прогноз остается на прежнем уровне: 10% в этом году и 8,5% – 2025 году.

Согласно прогнозам, дефицит энергоресурсов, сохраняющийся, приведет к снижению производства в 2025 году, что повлечет дальнейшее сокращение ВВП на 1% в 2025 году, по сравнению с третьим пересмотром,

– объяснили МВФ.

В то же время МВФ прогнозирует, что продление конфликта существенно повлияет на экономические настроения, доступность энергоресурсов, темпы возвращения беженцев, потребности в государственных расходах и экспортные возможности Украины.

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При этом, Фонд отмечает, что наиболее значительным риском для основного прогноза являются угрозы, связанные с войной: как по продолжительности, так и по интенсивности.

Риски для прогнозов (как базового, так и негативного) остаются исключительно высокими, а риск затяжной войны вырос со времени третьего пересмотра. Краткосрочные риски внешнего финансирования уменьшились после одобрения США бюджета и пакета военной поддержки,

– отмечается в документе.

Как отмечается, в случае превышения серьезности потрясений пределы негативного сценария, может потребоваться применение дополнительных нетрадиционных мер, на реализацию которых власть имеет обязательства и возможности.