Оновлений сценарій: що буде із ВВП України

У попередньому негативному сценарії МВФ оцінював можливий спад економіки України цьогоріч у 4%, але водночас припускав його припинення і нульове зростання наступного року. Нині ж Фонд вважає, що за негативного сценарію наступного року економіка України скоротиться ще на 1%.

Читайте також: Україна отримала транш від МВФ: на що підуть кошти

Щодо інфляції, то в негативному сценарії прогноз залишається на попередньому рівні: 10% цього року і 8,5% – 2025 році.

Згідно з прогнозами, дефіцит енергоресурсів, що зберігається, призведе до зниження виробництва у 2025 році, що спричинить подальше скорочення ВВП на 1% у 2025 році, порівняно з третім переглядом,

– пояснили МВФ.

Водночас МВФ прогнозує, що подовження конфлікту суттєво вплине на економічні настрої, доступність енергоресурсів, темпи повернення біженців, потреби в державних витратах і експортні можливості України.

Зауважте! МВФ прогнозує, що дисбаланси на валютному ринку знову вийдуть на поверхню і зберігатимуться довше з огляду на погіршення показників експорту

При цьому, Фонд наголошує, що найбільш значним ризиком для основного прогнозу є загрози, пов'язані з війною: як за тривалістю, так і за інтенсивністю.

Ризики для прогнозів (як базового, так і негативного) залишаються винятково високими, а ризик затяжної війни зріс із часу третього перегляду. Короткострокові ризики зовнішнього фінансування зменшилися після схвалення США бюджету та пакету військової підтримки,

– зазначається в документі.

Як зазначається, у разі перевищення серйозності потрясінь межі негативного сценарію, може бути необхідним застосування додаткових нетрадиційних заходів, на реалізацію яких влада має зобов'язання і можливості.