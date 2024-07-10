Прогноз щодо ВВП у 2024 році
Прогноз був розроблений Міністерством економіки України за участі відповідних центральних органів виконавчої влади.
Читайте також МВФ оновив негативний сценарій щодо України: що буде із ВВП
В повідомленні зазначено, що основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2025-2027 роки були затверджені постановою Кабінету міністрів України від 28 червня 2024 року №780.
За підсумками 2024 року очікується:
- номінальний обсяг ВВП – 7 484,7 мільярда гривень;
- реальне зростання ВВП на рівні 3,5%.
Погіршений прогноз на 2025 рік
Нагадаємо, що уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки на 2025 рік до 2,7%, у порівнянні з раніше очікуваними 6,8%.