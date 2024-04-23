Что будет с экономикой Украины

В консенсус-прогнозе за апрель указано, что рост украинского ВВП в 2024 году ожидается на уровне 3,6%. А вот экономика, в свою очередь, замедлится.

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В 2023 году украинская экономика выросла на 5,3%. В этом году ситуация будет хуже, в частности из-за неопределенности, которая возникает на фоне событий на фронте. Также весомым вопросом остается стабильность предоставления Украине внешней финансовой поддержки.

Международные эксперты разделились на два лагеря, прогнозируя будущее украинского государства. Основным предметом спора остается конец российско-украинской войны.

Как будет меняться экономика Украины

Некоторые эксперты считают, что российско-украинская война завершится в 2024 году. Другие же, прогнозируют более длительную продолжительность боевых действий.

Апрельский консенсус-прогноз берет обобщенные значения из всех отчетов. Эксперты, которые считают, что война закончится в 2024 году, ожидают ВВП в 2025 году – 5%. А вот те, кто подчеркивает, что боевые действия будут продолжаться дальше, прогнозируют значение – 3,5%.

В 2026 – 2027 годах эксперты ожидают роста украинской экономики. В этот период может увеличиться инвестиционный спрос. Несмотря на это, в 2027 году ВВП так и не вернется к уровню 2021 года.