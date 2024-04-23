Что изменилось

Ранее приобретение статуса лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибших военнослужащих занимало 8 месяцев. Однако сейчас это можно сделать за 30 дней.

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Чтобы сделать это, надо обратиться в любой ЦНАП, независимо от места регистрации, и написать заявление. Подавать другие документы не нужно.

Кроме заявления с указанием сведений, необходимых для предоставления статуса, по сути больше ничего не нужно. Сбор недостающих документов – это обязанность не ветерана, ветеранки или семей погибших, а компетентных органов. Им предоставлено право истребовать полный пакет документов от уполномоченных органов или должностных лиц,

– написали в министерстве.

Также в ближайшее время появится возможность подать заявление в электронной форме через Дію или Единый госреестр ветеранов войны.

На первом этапе е-заявление будет доступно для военнослужащих сектора безопасности и обороны (ВСУ, Нацгвардия, ГНСУ, Нацполиция, СБУ, СВР), которые получили инвалидность в результате боевых действий, а также семей погибших Защитников и Защитниц этих категорий,

– добавили в учреждении.

Процедура оформления соответствующего статуса в оффлайн формате доступна для всех категорий.