Що змінилося

Раніше набуття статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблих військовослужбовців займало 8 місяців. Проте нині це можна зробити за 30 днів.

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Щоб зробити це, треба звернутися до будь-якого ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації, і написати заяву. Подавати інші документи не потрібно.

Крім заяви із зазначенням відомостей, необхідних для надання статусу, по суті більше нічого не потрібно. Збір відсутніх документів – це обов’язок не ветерана, ветеранки чи родин загиблих, а компетентних органів. Їм надано право витребувати повний пакет документів від уповноважених органів або посадових осіб,

– написали у міністерстві.

Також найближчим часом з’явиться можливість подати заяву в електронній формі через Дію або Єдиний держреєстр ветеранів війни.

На першому етапі е-заява буде доступна для військовослужбовців сектору безпеки та оборони (ЗСУ, Нацгвардія, ДПСУ, Нацполіція, СБУ, СЗР), які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, а також сімей загиблих Захисників і Захисниць цих категорій,

– додали в установі.

Процедура оформлення відповідного статусу в офлайн форматі доступна для усіх категорій.