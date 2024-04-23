Хто може вийти на пенсію у 60 років

Цьогоріч на пенсію у 60 років можуть вийти ті, хто набув щонайменше 31 рік стажу. Далі ці показники будуть змінюватись.

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У наступні роки, кількість необхідного стажу уже становитиме:

у 2025 році мінімум 32 роки стажу;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

Хто ще зможе вийти на пенсію

Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Усе залежить від того, скільки років стажу встиг набути пенсіонер. Зокрема, для виходу на пенсію у 63 роки потрібно мати щонайменше 21 рік. Надалі вимоги змінюватимуться:

у 2025 році пенсіонеру потрібно буде отримати від 22 до 32 років страхового стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років;

у 2027 році – від 24 до 34 років;

у 2028 році – від 25 до 35 років

А от для виходу на пенсію у 65 років, достатньо буде 15 років стажу. До 2028 року цей показник залишатиметься бе змін.