Історично так склалося, що попри війну деякі економіки країн не спадають, а навпаки зростають. Зазвичай, це відбувається внаслідок збільшення виробництва та військових витрат – як приклад, у США та Ізраїлі. А за показник, який зазвичай визначає, чи росте економіка країни, беруть рівень ВВП.

Відомо, що Україна, яка з 2014 року до сьогодні змушена захищати свої території від Росії, економічно зростає не так стрімко – рівень ВВП у перші місяці після повномасштабного вторгнення у 2022 році скоротився на понад 40%.

Водночас одні експерти наголошують, що в тих умовах, в яких перебуває країна, повільний ріст – це нормально. Інші ж зауважують, що драйверів для майбутнього зростання немає, а залежність від імпорту зростає.

24 Канал дізнавався, як економічно зростає Україна, що впливає на цей ріст та якого рівня ВВП очікувати у майбутньому.

До теми Як зміниться економіка України у 2024 році

Рівень ВВП під час війни

У перші місяці повномасштабного вторгнення Україна втратила 44% ВВП, що чи не найсуттєвіший спад за всю історію незалежності.

За оцінками НБУ, у березні ВВП впав на 44%, а у травні падіння скоротилося до 35 – 40%,

– ще на початку повномасштабної війни розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Що таке ВВП Валовий внутрішній продукт – це вартість всіх товарів та послуг, які були вироблені у країні та призначені для продажу. Розрізняють номінальний та реальний ВВП. Їхня відмінність полягає у тому, що перший є фактичною та не скоригованою грошовою вартістю товарів, а другий враховує вже інфляцію та дефляцію (період, коли рівень цін в економіці знижується).

Як зазначають у Центрі економічної стратегії, загалом у 2022 році Україна втратила 28,8% реального ВВП.

Водночас в Держстатистики повідомляють, що у 2023 році реальний ВВП порівняно з попереднім роком збільшився на 5,3%, однак він ще досі залишається меншим, ніж у 2021 році.

А на 2024 рік Міністерство економіки України спочатку прогнозувало зростання валового внутрішнього продукту на 4,6%. Утім, нещодавно стало відомо, що відомство переглянуло прогноз – до 3,5% зростання.

Цікаво! США за 1942 – 1943 роки наростили виробництво на 42%, Ізраїль у 1968 – 1969 роках – 30%, а СРСР за 1943 – 1944 – на 24%. Факторами зростання стали внутрішня мобілізація ресурсів та допомога зовнішніх партнерів.

Експерт Юрій Щедрін під час розмови з 24 Каналом прогнозує, що зростання рівня ВВП в Україні, найімовірніше, погіршуватиметься.

Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" У 2022 році був момент, коли ВВП впало на 35%. Потім був невеличкий відскок десь в межах до 5%. І зараз це ще повільніше. Це не можна назвати зростанням, це швидше за все відновлення, тобто "підскок" від втраченого, але він дуже повільний. І, на жаль, прогнози гірші та гірші. Є фактори, які впливають і напряму, і опосередковано.

Аналітик розповідає, що коли в країні є виробництво та інвестиції у виробництво, тоді ВВП зростає.

До прикладу, США отримували чималий дохід від виробництва внаслідок Другої світової війни. Навіть в Радянському союзі виробництво зростало. У нас, на жаль, інша ситуація. Виробництво мінімальна, а партнери надають все необхідне,

– зауважує Щедрін.

Водночас експерт Данило Монін розповідає 24 Каналу, що стійкість української економіки під час війни була кращою за прогнози.

Данило Монін Економіст У 2024 році українська економіка показала зростання 6,5% – це кращий результат, ніж прогноз НБУ та Мінекономіки. Попереднє зростання економіки у травні склало близько 3,5%.

Утім, економіст додає, що надалі зростання сповільнюватиметься, бо драйверів зростання фактично немає. Стабільність економіки в основному підтримується західними вливаннями, а без них українська економіка мала б зовсім інші показники. Йдеться про курс гривні та рівень інфляції.

Зауважте! Монін розповідає, що прогноз зростання економіки за підсумками 2024 року варіюється від 2,5 до 4%.

Ситуація в Україні не схожа на інші

Серед факторів, які вирізняють нинішню економіку України серед інших економік під час війни, є процентні умови отримання позикових коштів, які на сьогодні жорстокіші, ніж були раніше.

Рівень облікової ставки НБУ станом на червень становить 13% за середньої інфляції 8,2% у 2024 році (враховуючи оновлений прогноз НБУ).

Тоді як за дослідженням "Дзеркала тижня", в США за 1942 – 1943 роки середня ключова ставка становила 0,8% при інфляції 6,0%.

Крім того! Як зазначають в НБУ, зростання економіки у 2024 році буде стриманим, але у наступні роки пришвидшиться.

Економіст Олег Гетман у коментарі 24 Каналу пояснює, що порівнювати економічне зростання України й, наприклад, США, недоцільно. Він запевняє, що Україна попри все сягнула доволі хорошого показника в умовах війни.

Олег Гетман Координатор груп Економічної експертної платформи На території США не відбувалися бойові дії, й у них не забирали 20% території, як-от в України. Через це ми, як країна, втратили великі потужності. Така ж історія з Ізраїлем, який не зменшував свої території, а внаслідок війн навпаки збільшував через слабких супротивників.

Водночас, як пояснює Гетман, такі країни як Великобританія під час Другої світової війни, або ж Афганістан, втратили шалені обсяги власного ВВП. Цифра сягала 30% та навіть 50% ВВП.

Ніякого зростання в цих країнах не було. Воно розпочалося лише після завершення війни. Хоч Афганістан і досі не може вийти на рівень розвинених країн. Те зростання, яке у нас є, а це десь 3,5% – 5% на рік, цілком задовільне для країни, яка воює проти сильного ворога,

– додає експерт.

Гетман пояснює, що в жодній країні не було таких руйнувань дистанційними способами: балістичними ракетами, дронами тощо. Крім того, серйозне руйнування енергетики, яке теж безумовно впливає на економіку.

Важливо! За оцінками Уряду України, Групи Світового банку, Європейської Комісії та Організації Об'єднаних Націй, від 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить 486 мільярдів доларів впродовж наступного десятиліття. Лише у 2024 році українцям знадобляться близько 15 мільярдів доларів для невідкладних пріоритетних заходів щодо відбудови.

Що впливає найсуттєвіше на ріст економіки

Данило Монін каже, що в Україні ще до початку війни були негативні заощадження домогосподарств та дуже низький рівень оновлення основних фондів. Нині ситуація посилилася, адже є руйнування інфраструктури, енергетики тощо.

Здебільшого зростання йде шляхом підтримки споживання населенням через механізми перерозподілу. Зараз економіка частково підтримується відновленням логістичних коридорів експорту. Водночас за час війни Україна перетворилася з експортноорієнтованої країни на залежну від імпорту, й такий стан речей швидко не зміниться,

– каже пан Данило.

За словами Олега Гетмана, є два основних фактори, які впливають на економічне зростання України:

Перший – кошти міжнародних партнерів, які в обсягах 30 – 40 мільярдів грантів, макрофіну, кредитів надходять щороку.

Це величезні суми, які близькі до розміру податків, які ми збираємо. В той чи інший спосіб ці кошти потрапляють до нашої економіки – через соцвиплати, пенсії, і потім все одно потрапляють в загальну економіку,

– резюмує економіст.

Другий – відкриття морського коридору.

Зараз він нарощує потужність. Контейнеровози додалися до аграрної продукції, до металургії. Це ще один великий фактор. Встановлення незалежної енергетики, а саме встановлення когенераційних установок, з'явилися сонячні панелі, вітряки. Тобто бізнес, який стає більш стійким до енергетичних загроз, теж дає значний відсоток,

– пояснює Гетман.

Юрій Щедрін розповідає й про інші фактори, як-от купівельна спроможність, мобілізаційні процеси трудового ресурсу, ситуація з кадрами й з державним регулюванням, перевірками, податками та блокуванням накладних тощо.