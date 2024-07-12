Історично так склалося, що попри війну деякі економіки країн не спадають, а навпаки зростають. Зазвичай, це відбувається внаслідок збільшення виробництва та військових витрат – як приклад, у США та Ізраїлі. А за показник, який зазвичай визначає, чи росте економіка країни, беруть рівень ВВП.
Відомо, що Україна, яка з 2014 року до сьогодні змушена захищати свої території від Росії, економічно зростає не так стрімко – рівень ВВП у перші місяці після повномасштабного вторгнення у 2022 році скоротився на понад 40%.
Водночас одні експерти наголошують, що в тих умовах, в яких перебуває країна, повільний ріст – це нормально. Інші ж зауважують, що драйверів для майбутнього зростання немає, а залежність від імпорту зростає.
24 Канал дізнавався, як економічно зростає Україна, що впливає на цей ріст та якого рівня ВВП очікувати у майбутньому.
До теми Як зміниться економіка України у 2024 році
Рівень ВВП під час війни
У перші місяці повномасштабного вторгнення Україна втратила 44% ВВП, що чи не найсуттєвіший спад за всю історію незалежності.
За оцінками НБУ, у березні ВВП впав на 44%, а у травні падіння скоротилося до 35 – 40%,
– ще на початку повномасштабної війни розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
Що таке ВВПВаловий внутрішній продукт – це вартість всіх товарів та послуг, які були вироблені у країні та призначені для продажу. Розрізняють номінальний та реальний ВВП. Їхня відмінність полягає у тому, що перший є фактичною та не скоригованою грошовою вартістю товарів, а другий враховує вже інфляцію та дефляцію (період, коли рівень цін в економіці знижується).
Як зазначають у Центрі економічної стратегії, загалом у 2022 році Україна втратила 28,8% реального ВВП.
- Водночас в Держстатистики повідомляють, що у 2023 році реальний ВВП порівняно з попереднім роком збільшився на 5,3%, однак він ще досі залишається меншим, ніж у 2021 році.
- А на 2024 рік Міністерство економіки України спочатку прогнозувало зростання валового внутрішнього продукту на 4,6%. Утім, нещодавно стало відомо, що відомство переглянуло прогноз – до 3,5% зростання.
Експерт Юрій Щедрін під час розмови з 24 Каналом прогнозує, що зростання рівня ВВП в Україні, найімовірніше, погіршуватиметься.
У 2022 році був момент, коли ВВП впало на 35%. Потім був невеличкий відскок десь в межах до 5%. І зараз це ще повільніше. Це не можна назвати зростанням, це швидше за все відновлення, тобто "підскок" від втраченого, але він дуже повільний. І, на жаль, прогнози гірші та гірші. Є фактори, які впливають і напряму, і опосередковано.
Аналітик розповідає, що коли в країні є виробництво та інвестиції у виробництво, тоді ВВП зростає.
До прикладу, США отримували чималий дохід від виробництва внаслідок Другої світової війни. Навіть в Радянському союзі виробництво зростало. У нас, на жаль, інша ситуація. Виробництво мінімальна, а партнери надають все необхідне,
– зауважує Щедрін.
Водночас експерт Данило Монін розповідає 24 Каналу, що стійкість української економіки під час війни була кращою за прогнози.
У 2024 році українська економіка показала зростання 6,5% – це кращий результат, ніж прогноз НБУ та Мінекономіки. Попереднє зростання економіки у травні склало близько 3,5%.
Утім, економіст додає, що надалі зростання сповільнюватиметься, бо драйверів зростання фактично немає. Стабільність економіки в основному підтримується західними вливаннями, а без них українська економіка мала б зовсім інші показники. Йдеться про курс гривні та рівень інфляції.
Ситуація в Україні не схожа на інші
Серед факторів, які вирізняють нинішню економіку України серед інших економік під час війни, є процентні умови отримання позикових коштів, які на сьогодні жорстокіші, ніж були раніше.
- Рівень облікової ставки НБУ станом на червень становить 13% за середньої інфляції 8,2% у 2024 році (враховуючи оновлений прогноз НБУ).
- Тоді як за дослідженням "Дзеркала тижня", в США за 1942 – 1943 роки середня ключова ставка становила 0,8% при інфляції 6,0%.
Економіст Олег Гетман у коментарі 24 Каналу пояснює, що порівнювати економічне зростання України й, наприклад, США, недоцільно. Він запевняє, що Україна попри все сягнула доволі хорошого показника в умовах війни.
На території США не відбувалися бойові дії, й у них не забирали 20% території, як-от в України. Через це ми, як країна, втратили великі потужності. Така ж історія з Ізраїлем, який не зменшував свої території, а внаслідок війн навпаки збільшував через слабких супротивників.
Водночас, як пояснює Гетман, такі країни як Великобританія під час Другої світової війни, або ж Афганістан, втратили шалені обсяги власного ВВП. Цифра сягала 30% та навіть 50% ВВП.
Ніякого зростання в цих країнах не було. Воно розпочалося лише після завершення війни. Хоч Афганістан і досі не може вийти на рівень розвинених країн. Те зростання, яке у нас є, а це десь 3,5% – 5% на рік, цілком задовільне для країни, яка воює проти сильного ворога,
– додає експерт.
Гетман пояснює, що в жодній країні не було таких руйнувань дистанційними способами: балістичними ракетами, дронами тощо. Крім того, серйозне руйнування енергетики, яке теж безумовно впливає на економіку.
Що впливає найсуттєвіше на ріст економіки
Данило Монін каже, що в Україні ще до початку війни були негативні заощадження домогосподарств та дуже низький рівень оновлення основних фондів. Нині ситуація посилилася, адже є руйнування інфраструктури, енергетики тощо.
Здебільшого зростання йде шляхом підтримки споживання населенням через механізми перерозподілу. Зараз економіка частково підтримується відновленням логістичних коридорів експорту. Водночас за час війни Україна перетворилася з експортноорієнтованої країни на залежну від імпорту, й такий стан речей швидко не зміниться,
– каже пан Данило.
За словами Олега Гетмана, є два основних фактори, які впливають на економічне зростання України:
- Перший – кошти міжнародних партнерів, які в обсягах 30 – 40 мільярдів грантів, макрофіну, кредитів надходять щороку.
Це величезні суми, які близькі до розміру податків, які ми збираємо. В той чи інший спосіб ці кошти потрапляють до нашої економіки – через соцвиплати, пенсії, і потім все одно потрапляють в загальну економіку,
– резюмує економіст.
- Другий – відкриття морського коридору.
Зараз він нарощує потужність. Контейнеровози додалися до аграрної продукції, до металургії. Це ще один великий фактор. Встановлення незалежної енергетики, а саме встановлення когенераційних установок, з'явилися сонячні панелі, вітряки. Тобто бізнес, який стає більш стійким до енергетичних загроз, теж дає значний відсоток,
– пояснює Гетман.
Юрій Щедрін розповідає й про інші фактори, як-от купівельна спроможність, мобілізаційні процеси трудового ресурсу, ситуація з кадрами й з державним регулюванням, перевірками, податками та блокуванням накладних тощо.