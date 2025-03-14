Получает ли Украина помощь из замороженных российских активов сейчас

Украина планирует достичь полной конфискации российских замороженных активов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Украина будет добиваться полной конфискации. Пока этот процесс продолжается, мы продолжаем получать средства за счет замороженных активов.

Шмыгаль рассказал, какие суммы Украина уже получила по инициативе ERA:

752 миллиона фунтов – примерно 973 миллиона долларов США – от Великобритании;

2,5 миллиарда канадских долларов – примерно 1,7 миллиарда долларов США – от Канады.

Работа по конфискации активов ведется не только за рубежом, но и в Украине. Десятки миллиардов гривен подсанкционных лиц, российских банков и компаний уже направлены правительством на восстановление и защиту нашего государства,

– подчеркнул Шмыгаль.

Обратите внимание! Шмыгаль также рассказал, что правительство планирует принять решение по которому АРМА сможет продать конфискованные судом облигации на сумму почти 1,8 миллиарда гривен. Эти средства направят в Фонд восстановления Украины.