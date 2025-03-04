В ЕС обсуждают конфискацию росактивов

Франция и Германия, которые ранее выступали против полной конфискации активов, обсуждают с Великобританией и другими странами варианты использования этих средств, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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В частности, говорится об идее ареста активов в случае нарушения Москвой будущего соглашения о прекращении огня. Такие предложения направлены на обеспечение безопасности Украины после завершения конфликта.

Заметьте! Сторонники соглашения о прекращении огня рассматривают его как механизм, который заставит Россию соблюдать условия мирного урегулирования и предоставит Украине дополнительные гарантии безопасности.

Европейские лидеры поддерживают конфискацию активов

Европейский центральный банк выразил обеспокоенность относительно возможного подрыва статуса евро как надежной резервной валюты, поскольку большинство замороженных российских активов номинированы именно в евро.

Впрочем, большинство европейских лидеров поддерживают конфискацию российских активов, несмотря на трудности, связанные с этим процессом:

Во время недавних переговоров с Дональдом Трампом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что немедленное изъятие активов не будет соответствовать международному праву. Однако эти средства могут стать важным элементом будущих мирных переговоров.

В Германии возможный будущий канцлер Фридрих Мерц рассматривает возможность поддержки конфискации российских активов, согласовывая позицию с действующим канцлером Олафом Шольцом перед саммитом ЕС 6 марта.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 3 марта сообщил, что Лондон анализирует варианты использования замороженных активов. Он отметил, что доходы от этих активов уже используются для поддержки Украины, в частности через новый кредитный пакет в 2,26 миллиарда фунтов стерлингов, который был согласован с президентом Владимиром Зеленским.

Заметьте! Переговоры активизировались на фоне роста дипломатических усилий европейских стран, в частности Франции и Великобритании, по разработке мирного плана для Украины. Это стало реакцией на решение президента США Дональда Трампа начать отдельные переговоры с Москвой для прекращения войны.