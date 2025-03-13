На что планируют потратить помощь от Канады

В целом Украина получила 2,5 миллиарда канадских долларов (согласно нынешнему курсу, это ориентировочно 1,7 миллиарда долларов США), сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Указанные средства, обеспечены доходами от замороженных российских активов, направим на приоритетные потребности государственного бюджета. Спасибо Канаде и всем партнерам G7 за создание механизма, который заставляет Россию к финансовой ответственности за агрессию.

Шмыгаль отметил, что это первый транш такого типа от Канады. В целом канадское правительство выделило 5 миллиардов канадских долларов по инициативе ERA (почти 3,5 миллиарда долларов США).