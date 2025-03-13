На що планують витратити допомогу від Канади

Загалом Україна отримала 2,5 мільярда канадських доларів (відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно 1,7 мільярда доларів США), повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Зазначені кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, спрямуємо на пріоритетні потреби державного бюджету. Дякую Канаді та усім партнерам G7 за створення механізму, який змушує Росію до фінансової відповідальності за агресію.

Шмигаль зазначив, що це перший транш такого типу від Канади. Загалом канадський уряд виділив 5 мільярдів канадських доларів за ініціативою ERA (майже 3,5 мільярди доларів США).