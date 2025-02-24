Канада також передасть Україні допомогу, що фінансується з прибутків заморожених російських активів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на саміт "Підтримуй Україну" в ефірі телемарафону.

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Що Канада передасть Україні

Прем'єр Канади є одним з учасників саміту "Підтримуй Україну", який особисто прибув до Києва.

Він оголосив про новий пакет допомоги Україні. Він включає:

25 бойових машин піхоти LAV II;

2 броньовані машини бойової підтримки (на них українські військові тренуватимуться в Німеччині);

систему посадки для винищувачів F-16;

4 авіаційних тренажери для F-16;

мільйони боєприпасів, спорядження для військових, аптечки.

Канада зокрема передасть Києву першу частину допомоги Україні на суму 5 мільярдів канадських доларів, яка фінансується з прибутків від заморожених активів Росії. Окрім цього Канада надасть Україні ще й грант на підтримку енергетичної безпеки.

Цікаво, що під час свого виступу прем'єр Канади процитував уривок поеми "Кавказ" Тараса Шевченка, а саме його відомі слова: "Борітеся – поборете".