Чи отримує Україна допомогу з заморожених російських активів зараз

Україна планує досягнути повної конфіскації російських заморожених активів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Україна буде добиватися повної конфіскації. Поки цей процес триває, ми продовжуємо отримувати кошти за рахунок заморожених активів.

Шмигаль розповів, які суми Україна уже отримала за ініціативою ERA:

752 мільйони фунтів – приблизно 973 мільйони доларів США – від Великої Британії;

2,5 мільярди канадських доларів – приблизно 1,7 мільярда доларів США – від Канади.

Робота щодо конфіскації активів ведеться не лише за кордоном, але і в Україні. Десятки мільярдів гривень підсанкційних осіб, російських банків та компаній уже направлені урядом на відновлення та захист нашої держави,

– наголосив Шмигаль.

Зверніть увагу! Шмигаль також розповів, що уряд планує ухвалити рішення за яким АРМА зможе продати конфісковані судом облігації на суму майже 1,8 мільярда гривень. Ці кошти спрямують у Фонд відновлення України.