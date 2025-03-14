Чи отримує Україна допомогу з заморожених російських активів зараз

Україна планує досягнути повної конфіскації російських заморожених активів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Україна буде добиватися повної конфіскації. Поки цей процес триває, ми продовжуємо отримувати кошти за рахунок заморожених активів.

Шмигаль розповів, які суми Україна уже отримала за ініціативою ERA:

  • 752 мільйони фунтів – приблизно 973 мільйони доларів США – від Великої Британії;
  • 2,5 мільярди канадських доларів – приблизно 1,7 мільярда доларів США – від Канади.

Робота щодо конфіскації активів ведеться не лише за кордоном, але і в Україні. Десятки мільярдів гривень підсанкційних осіб, російських банків та компаній уже направлені урядом на відновлення та захист нашої держави,
– наголосив Шмигаль.

Зверніть увагу! Шмигаль також розповів, що уряд планує ухвалити рішення за яким АРМА зможе продати конфісковані судом облігації на суму майже 1,8 мільярда гривень. Ці кошти спрямують у Фонд відновлення України.

Що таке ERA?


ERA – ініціатива, яка спрямована на відновлення та допомогу Україні. Кошти на реалізацію цього проєкт, які передають партнери, "компенсуються" через доходи від заморожених російських активів.