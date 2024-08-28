Якою ж буде погода восени 2024 року, чи будуть ще грози, чи чекати нам нову хвилю посилення спеки, або ж навпаки – похолодання аж до заморозків і снігу, про прогнози на вересень, жовтень і листопад в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок.

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Спека чи прохолода: як зміниться погода до кінця літа

Якою буде погода в останні дні літа? Чи чекати нам злив і послаблення спеки, або ж навпаки – вона знову посилиться?

Загалом ситуація залишається незмінною. Літо продовжує панувати. До кінця тижня й на початку наступного також буде спостерігатися така погода.

Без опадів. Це класичний процес саме для серпня в Україні, коли наприкінці місяця переважає спека. Така ситуація залишиться до кінця серпня й істотно не зміниться на початку вересня.

Температура залишається високою – вдень +30 градусів, а подекуди й більше. На Півдні може бути +35 – +36 градусів. Опадів сильних не очікуємо. Місцями можуть бути короткочасні грозові дощі, але загалом в Україні опадів не буде.



Спека ще буде / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи буде ще спека до +40 і більше

Літо в Україні було аномально спекотним. Подекуди температура навіть побила рекорди. Чи можлива ще цього року спека до понад +40 градусів?

Таких затяжних хвиль тепла, як у липні, вже не буде. Це просто класичне підвищення температури, бо надходить гаряче повітря з Каспійського регіону.

Зараз у нас відбувається така ситуація, що два антициклони, які перебувають один на півночі, другий на сході від України, начебто блокують певні атмосферні процеси, тож залишається жарке повітря. Тому в нас без опадів і є високі значення температури. Це в принципі стандартно для кінця літа, для наших широт.

Чи буде різке похолодання в Україні

Літо закінчується, тож логічно, що з настанням осені прийде і похолодання. Коли його чекати й чи буде спад температури різким?

Зниження температури найближчим часом не очікуємо.

Початок вересня буде теплим, подекуди навіть буде літній характер погоди. Десь приблизно з середини вересня може бути певне зниження температури.

Але це ми ще будемо уточнювати, адже синоптичні процеси можуть змінитися.

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Яка буде погода у вересні і чи будуть ще грози

Яким буде перший місяць осені загалом?

За попередніми розрахунками місячна кількість опадів очікується 37 – 76 міліметрів. У Карпатах, звісно, більше, – 97 – 111 міліметрів. Для вересня це в межах норми.

Середня місячна температура повітря передбачається в межах +15 – +20 градусів (у Карпатах +13 – +14). Це на 2 градуси вище за норму.

Вересень – перехідний місяць від літа до осені. Йому притаманне зниження температури і послаблення саме грозової діяльності, адже грози – це літній процес.

Тобто сильних і затяжних злив вже не буде?

Ні, не очікуємо. У перший тиждень вересня, здається, опадів взагалі не буде.



Затяжні зливи в Україні поки не очікуються / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи можливі у вересні перші заморозки та сніг

Чи вдарять у вересні заморозки, і чи можливий сніг?

Згідно з аналізом, протягом попередніх років у другій і третій декаді вересня відмічалися заморозки в повітрі. У Карпатах і подекуди в Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях навіть у першій декаді вересня. А сніг фіксували тільки на високогір'ї Карпат.

Поки що не очікуємо. У першій декаді вересня заморозків 100% не буде. Адже початок вересня у нас буде дуже теплий. Тому про заморозки говорити ще зарано.

Заморозків у вересні поки не прогнозують / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Довідка. За кліматичними характеристиками, у вересні абсолютний мінімум температури повітря -1 – -7 градусів. На півдні Херсонщини й Запоріжжя 0 – +1 градус, а в Криму до +5,5 градуса.



Абсолютний максимум становить +33 – +38,8 градуса, у гірських районах місцями +24 – +32 градуси.

Чого чекати від погоди в жовтні та листопаді

Коли завершиться метеорологічне літо й почнеться осінь?

Метеорологічне літо у нас закінчиться, коли середня добова температура буде на рівні +15 градусів декілька днів поспіль, не змінюючись.

Найближчим часом такого точно не буде. Можливо, у другій декаді вересня це станеться. Треба буде вже тоді детальніше дивитися.



Осінь в Україні / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Цього року зима в Україні була доволі теплою. Температурні рекорди також фіксували й на весні та влітку. Чи можливо, що восени буде "компенсація" за таку погоду, чи все ж продовжиться тепло?

Не можу сказати, чи буде ось така "компенсація". Якщо пам'ятаєте, у 2013 році осінь у нас була нестандартною – розпочалася з дощів і холоду, але вже у вересні панувала справжня осінь.

Загалом протягом останніх років вересень спостерігається доволі теплим, як для осіннього місяця. Тож тенденції, що він буде цього року холодним чи теплим, ми не можемо сказати. Розпочнеться з тепла, а далі буде видно.

Чого нам чекати у жовтні й листопаді?

Якщо розділити три місяці на категорії, звісно, вересень у нас теплий. Бувають періоди навіть дуже теплої погоди. Жовтень теж характеризується теплими періодами, утім, вже прохолодніше.

Зазвичай листопад є перехідним місяцем від осені до зими, що робить його контрастним. У цей період можуть спостерігатися як залишки тепла, так і значні похолодання. Якщо тепло зберігається, то зазвичай це відбувається в першій половині місяця. Проте щороку погодні умови можуть змінюватися.

Загалом, як сходинки: вересень теплий, жовтень більш прохолодний, а листопад вже більш похмурий.

Чи буде цьогоріч бабине літо

Чи буде цього року бабине літо? Якщо так, коли саме?

Термін "бабине літо" народний. Це періоди теплої погоди. Воно спостерігається кожного року.

Це тиждень або певна кількість днів, коли є тепла погода, і вона здається незвичною саме для цього місяця. Наприклад, різко похолодало, є заморозки, а вдень тепліє умовно до +15 градусів. Ось ці періоди теплої погоди в народі звикли називати бабиним літом.

Звісно, цього року вони можуть бути, це не виключення. Але коли саме – буде відомо, коли знизиться температура.