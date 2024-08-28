Какой же будет погода осенью 2024 года, будут ли еще грозы, ждать ли нам новую волну усиления жары, или же наоборот – похолодание вплоть до заморозков и снега, о прогнозах на сентябрь, октябрь и ноябрь в интервью 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

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Жара или прохлада: как изменится погода к концу лета

Какой будет погода в последние дни лета? Ждать ли нам ливней и ослабления жары, или же наоборот – она снова усилится?

В целом ситуация остается неизменной. Лето продолжает господствовать. До конца недели и в начале следующей также будет наблюдаться такая погода.

Без осадков. Это классический процесс именно для августа в Украине, когда в конце месяца преобладает жара. Такая ситуация останется до конца августа и существенно не изменится в начале сентября.

Температура остается высокой – днем +30 градусов, а иногда и больше. На Юге может быть +35 – +36 градусов. Осадков сильных не ожидаем. Местами могут быть кратковременные грозовые дожди, но в целом в Украине осадков не будет.



Жара еще будет / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Будет ли еще жара до +40 и более

Лето в Украине было аномально жарким. Местами температура даже побила рекорды. Возможна ли еще в этом году жара до более +40 градусов?

Таких затяжных волн тепла, как в июле, уже не будет. Это просто классическое повышение температуры, потому что поступает горячий воздух из Каспийского региона.

Сейчас у нас происходит такая ситуация, что два антициклона, которые находятся один на севере, второй на востоке от Украины, вроде бы блокируют определенные атмосферные процессы, поэтому остается жаркий воздух. Поэтому у нас без осадков и есть высокие значения температуры. Это в принципе стандартно для конца лета, для наших широт.

Будет ли резкое похолодание в Украине

Лето заканчивается, поэтому логично, что с наступлением осени придет и похолодание. Когда его ждать и будет ли спад температуры резким?

Снижения температуры в ближайшее время не ожидаем.

Начало сентября будет теплым, местами даже будет летний характер погоды. Где-то примерно с середины сентября может быть определенное снижение температуры.

Но это мы еще будем уточнять, ведь синоптические процессы могут измениться.

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Какая будет погода в сентябре и будут ли еще грозы

Каким будет первый месяц осени в целом?

По предварительным расчетам месячное количество осадков ожидается 37 – 76 миллиметров. В Карпатах, конечно, больше, – 97 – 111 миллиметров. Для сентября это в пределах нормы.

Средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах +15 – +20 градусов (в Карпатах +13 – +14). Это на 2 градуса выше нормы.

Сентябрь – переходный месяц от лета к осени. Ему присуще снижение температуры и ослабление именно грозовой деятельности, ведь грозы – это летний процесс.

То есть сильных и затяжных ливней уже не будет?

Нет, не ожидаем. В первую неделю сентября, кажется, осадков вообще не будет.



Затяжные ливни в Украине пока не ожидаются / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Возможны ли в сентябре первые заморозки и снег

Ударят ли в сентябре заморозки, и возможен ли снег?

Согласно анализу, в течение предыдущих лет во второй и третьей декаде сентября отмечались заморозки в воздухе. В Карпатах и местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях даже в первой декаде сентября. А снег фиксировали только на высокогорье Карпат.

Пока что не ожидаем. В первой декаде сентября заморозков 100% не будет. Ведь начало сентября у нас будет очень теплое. Поэтому о заморозках говорить еще рано.

Заморозков в сентябре пока не прогнозируют / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Справка. По климатическим характеристикам, в сентябре абсолютный минимум температуры воздуха -1 – -7 градусов. На юге Херсонщины и Запорожья 0 – +1 градус, а в Крыму до +5,5 градуса.



Абсолютный максимум составляет +33 – +38,8 градуса, в горных районах местами +24 – +32 градуса.

Чего ждать от погоды в октябре и ноябре

Когда завершится метеорологическое лето и начнется осень?

Метеорологическое лето у нас закончится, когда средняя суточная температура будет на уровне +15 градусов несколько дней подряд, не меняясь.

В ближайшее время такого точно не будет. Возможно, во второй декаде сентября это произойдет. Надо будет уже тогда подробнее смотреть.



Осень в Украине / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

В этом году зима в Украине была довольно теплой. Температурные рекорды также фиксировали и весной и летом. Возможно ли, что осенью будет "компенсация" за такую погоду, или все же продолжится тепло?

Не могу сказать, будет ли вот такая "компенсация". Если помните, в 2013 году осень у нас была нестандартной – началась с дождей и холода, но уже в сентябре царила настоящая осень.

В целом в последние годы сентябрь наблюдается довольно теплым, как для осеннего месяца. Поэтому тенденции, что он будет в этом году холодным или теплым, мы не можем сказать. Начнется с тепла, а дальше будет видно.

Чего нам ждать в октябре и ноябре?

Если разделить три месяца на категории, конечно, сентябрь у нас теплый. Бывают периоды даже очень теплой погоды. Октябрь тоже характеризуется теплыми периодами, впрочем, уже прохладнее.

Обычно ноябрь является переходным месяцем от осени к зиме, что делает его контрастным. В этот период могут наблюдаться как остатки тепла, так и значительные похолодания. Если тепло сохраняется, то обычно это происходит в первой половине месяца. Однако ежегодно погодные условия могут меняться.

В общем, как ступеньки: сентябрь теплый, октябрь более прохладный, а ноябрь уже более пасмурный.

Будет ли в этом году бабье лето

Будет ли в этом году бабье лето? Если да, когда именно?

Термин "бабье лето" народный. Это периоды теплой погоды. Оно наблюдается каждый год.

Это неделя или определенное количество дней, когда есть теплая погода, и она кажется необычной именно для этого месяца. Например, резко похолодало, есть заморозки, а днем теплеет условно до +15 градусов. Вот эти периоды теплой погоды в народе привыкли называть бабьим летом.

Конечно, в этом году они могут быть, это не исключение. Но когда именно – будет известно, когда снизится температура.