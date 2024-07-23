Внаслідок російських обстрілів Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. В ДТЕК пояснили, що це близько половини минулорічного пікового споживання взимку.

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Чому вночі відключають світло

Однією з причин відключень світла вночі є те, що тоді не працюють сонячні електростанції, які вдень навпаки допомагають енергосистемі чистими кіловатами. Також вночі зазвичай гідроелектростанції закачують воду, для чого їм потрібна енергія.

Через те, що відключення світла відбувається протягом всього дня, деякі споживачі підлаштовуються під це і переносять свої побутові справи на ніч. Вони вночі гріють бойлер, перуть речі, можливо, навіть прасують. Все це вони роблять вночі, тому що по графіку в них є світло,

– додали у ДТЕК.

За словами енергетиків, на ніч також перенесла свою роботу критична інфраструктура, заводи та підприємства. На додачу, вночі працюють холодильники в супермаркетах, щоб не псувалися продукти.

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До слова, у ДТЕК також пояснили, чому наразі відключення світла тривають довше, аніж минулоріч. За словами енергетиків, наразі Україна не має резервних потужностей, які були у 2022 і 2023 роках та допомогли пережити складний період.