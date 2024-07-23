Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго". Зазначають, що це стало можливим завдяки активізації роботи сонячних електростанцій.

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До 14:00 скасовується одна черга відключень у таких областях:

Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській.

Зауважте! Утім, з 14:00 до 24:00 діятимуть три черги відключень, як анонсувалося раніше.

Обстріли об'єктів енергетики

В Укренерго також повідомили, що вночі ворожі дрони атакували енергооб’єкт у північному регіоні.

Як наслідок, знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах Сумської та Чернігівської областей.

На ранок без світла залишаються близько 25 тисяч споживачів у Сумській області. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.