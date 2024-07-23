Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго". Зазначають, що це стало можливим завдяки активізації роботи сонячних електростанцій.
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До 14:00 скасовується одна черга відключень у таких областях:
- Львівській,
- Закарпатській,
- Волинській,
- Івано-Франківській,
- Тернопільській,
- Хмельницькій,
- Вінницькій,
- Одеській,
- Миколаївській,
- Херсонській.
Обстріли об'єктів енергетики
В Укренерго також повідомили, що вночі ворожі дрони атакували енергооб’єкт у північному регіоні.
Як наслідок, знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах Сумської та Чернігівської областей.
На ранок без світла залишаються близько 25 тисяч споживачів у Сумській області. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.