Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго". Зазначають, що це стало можливим завдяки активізації роботи сонячних електростанцій.

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До 14:00 скасовується одна черга відключень у таких областях:

  1. Львівській,
  2. Закарпатській,
  3. Волинській,
  4. Івано-Франківській,
  5. Тернопільській,
  6. Хмельницькій,
  7. Вінницькій,
  8. Одеській,
  9. Миколаївській,
  10. Херсонській.

Обстріли об'єктів енергетики

В Укренерго також повідомили, що вночі ворожі дрони атакували енергооб’єкт у північному регіоні.

Як наслідок, знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах Сумської та Чернігівської областей.

На ранок без світла залишаються близько 25 тисяч споживачів у Сумській області. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.