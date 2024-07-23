Власне, це й пояснює, чому наразі світло відключають на довший період часу, аніж це було восени 2022 та взимку 2023 року.

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Чому немає світла зараз довше, аніж минулого року

Представниця ДТЕК згадала слова експертів. Вони переконані, що будь-яка інша енергосистема Європи уже б давно не витримала. Під час останніх обстрілів Україна втратила половину споживання взимку – це 9 ГВт.

У 2022 і 2023 роках росіяни били в основному по об'єктах, що розподіляють електроенергію та деяких електростанціях… Наразі руйнування генерацій, тобто станцій, що виробляють електроенергію, набагато серйозніші.

Не сприяє ситуації також той факт, що з часу тогорічних обстрілів неможливо було повністю відновити енергосистему. Наразі Україна немає резервних потужностей, які були у 2022 і 2023 роках та допомогли пережити складний період.

Яка наразі ситуація в енергосистемі України: дивіться відео з поясненнями від ДТЕК

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Цими днями експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев констатував, що ситуація в енергосистемі України дещо покращилась. Це пов'язано з такими двома чинниками: