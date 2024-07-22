Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, зауваживши, що ситуація зі світлом в Україні покращилася з кількох причин. Вже завершуються ремонти на атомних електростанціях. Ті блоки, де замінювали спрацьоване ядерне паливо на нове, запрацювали. Також в Україні почала спадати аномальна спека.

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Що буде далі

Як наголосив Рябцев, найближчим часом вимкнень світла дійсно стане менше. Але навряд чи варто очікувати, що взагалі не вимикатимуть. Хоч ситуація точно буде кращою, ніж минулого тижня.

Зараз є певні покращення, але вони не будуть настільки тривалими, як би нам хотілося. Після початку опалювального сезону ситуація знову повернеться до того стану, який ми спостерігали минулого тижня. Тобто 3 – 4 черги вимкнень упродовж опалювального сезону,

– зауважив Рябцев.

На жаль, внаслідок весняних атак Росії Україна втратила 9 ГВт потужності електрогенерації. Тому взимку цілком може існувати дефіцит на рівні 4 – 5 ГВт. Ймовірно, його не вдасться повністю нівелювати. Але є варіанти, як покращити ситуацію. Тут можуть допомогти приватні інвестори.

Цей дефіцит можна буде зменшити, якщо активніше залучати приватних інвесторів. Насамперед неенергетичних. До прикладу, ставити в різних громадах малі енергетичні установки потужністю від 1 до 10 МВт. Бажано когенераційні, щоб генерували не лише електричну, але й теплову енергію. Цей вид бізнесу досить привабливий зараз. Його вважають преміальним. Думаю, так можна буде суттєво скоротити дефіцит,

– розповів Рябцев.

Однак загалом ситуація така, що навряд чи Україна зможе уникнути стабілізаційних вимкнень вже аж до кінця війни.

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