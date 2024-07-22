Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, отметив, что ситуация со светом в Украине улучшилась по нескольким причинам. Уже завершаются ремонты на атомных электростанциях. Те блоки, где заменяли изношенное ядерное топливо на новое, заработали. Также в Украине начала спадать аномальная жара.

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Что будет дальше

Как отметил Рябцев, в ближайшее время отключений света действительно станет меньше. Но вряд ли стоит ожидать, что вообще не будут выключать. Хотя ситуация точно будет лучше, чем на прошлой неделе.

Сейчас есть определенные улучшения, но они не будут столь длительными, как бы нам хотелось. После начала отопительного сезона ситуация снова вернется к тому состоянию, которое мы наблюдали на прошлой неделе. То есть 3 – 4 очереди отключений в течение отопительного сезона,

– отметил Рябцев.

К сожалению, в результате весенних атак России Украина потеряла 9 ГВт мощности электрогенерации. Поэтому зимой вполне может существовать дефицит на уровне 4 – 5 ГВт. Вероятно, его не удастся полностью нивелировать. Но есть варианты, как улучшить ситуацию. Тут могут помочь частные инвесторы.

Этот дефицит можно будет уменьшить, если активнее привлекать частных инвесторов. Прежде всего неэнергетических. К примеру, ставить в разных общинах малые энергетические установки мощностью от 1 до 10 МВт. Желательно когенерационные, чтобы генерировали не только электрическую, но и тепловую энергию. Этот вид бизнеса достаточно привлекателен сейчас. Его считают премиальным. Думаю, так можно будет существенно сократить дефицит,

– рассказал Рябцев.

Однако в целом ситуация такова, что вряд ли Украина сможет избежать стабилизационных отключений уже до конца войны.

Обратите внимание! Советник премьер-министра и член наблюдательного совета Укрэнерго Юрий Бойко предположил, какой будет ситуация со светом в Украине в ближайшие месяцы.