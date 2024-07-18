Советник премьер-министра и член наблюдательного совета Укрэнерго Юрий Бойко рассказал, что графики отключений света были длиннее из-за аномальной жары в последние две недели. Однако объяснил во время дискуссии в "Медиацентр Украина – Укринформ", что с субботы, вероятно, графики отключений будут мягче, пишет 24 Канал.

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Как будут выключать свет в ближайшее время

Сегодня – завтра (18 – 19 июля – 24 Канал) из-за снижения температуры постепенно начнется снижение потребления электроэнергии, затем настанут выходные, когда оно традиционно ниже. Поэтому я ожидаю, что в субботу (говорится о 20 июля – 24 Канал), соответственно, начнется облегчение ограничений. С понедельника эта тенденция к снижению спроса (как реакция на снижение температуры – 24 Канал) усилится,

– рассказал Юрий Бойко.

По его словам, украинцы дальше будут жить с графиками ограничения света, однако ситуация будет легче, чем в течение последних двух недель.

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Что касается среднесрочной перспективы, то член наблюдательного совета Укрэнерго объяснил, что относительно стабильная ситуация с энергоснабжением ожидается в августе – сентябре и, возможно, в октябре (если не будет значительного снижения температуры).