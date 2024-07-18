К сожалению, аварийные отключения прогнозируют для Днепропетровской и Кировоградской областей. Об этом сообщили в ДТЭК и Кировоградской ОГА.

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В двух областях применят экстренные отключения

Как сообщили в ДТЭК, Укрэнерго вводит экстренные отключения в Днепропетровской области. Там также напомнили, что во время подобных непредсказуемых ограничений графики стабилизационных отключений могут не действовать.

"Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы стабилизировать ситуацию", – добавили в ДТЭК. В то же время в результате неожиданной перегрузки аварийные отключения охватили и Кировоградскую область.

С 14:21 по приказу НЭК Укрэнерго в связи с перегрузкой основного оборудования НЭК Укрэнерго по всей территории Кировоградской области вводится график аварийных отключений электроэнергии,

– написали в местной ОВА.

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Незадолго до этого стало известно, что на двух энергообъектах из строя вышло оборудование. Из-за этого для 11 областей отключения станут более жесткими. По данным Укрэнерго, усиленные ограничения будут применяться в городе Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.