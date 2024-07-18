На жаль, аварійні відключення прогнозують для Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Про це повідомили у ДТЕК та Кіровоградській ОВА.

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У двох областях застосують екстрені відключення

Як повідомили у ДТЕК, Укренерго вводить екстрені відключення у Дніпропетровській області. Там також нагадали, що під час подібних непередбачуваних обмежень графіки стабілізаційних відключень можуть не діяти.

"Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб стабілізувати ситуацію", – додали у ДТЕК. Водночас внаслідок неочікуваного перевантаження аварійні відключення охопили й Кіровоградську область.

З 14:21 за наказом НЕК Укренерго у зв'язку з перевантаженням основного обладнання НЕК Укренерго по всій території Кіровоградської області вводиться графік аварійних відключень електроенергії,

– написали у місцевій ОВА.

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Незадовго до цього стало відомо, що на двох енергооб'єктах з ладу вийшло обладнання. Через це для 11 областей відключення стануть жорсткішими. За даними Укренерго, посилені обмеження будуть застосовуватися у місті Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.