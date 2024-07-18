Где выключать свет не будут
Как сообщается, отключение электроэнергии не будет касаться населенных пунктов, а также объектов, расположенных в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью, а также в 20-километровой прифронтовой зоне.
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Более того, также было принято решение, что коммунальные предприятия водоснабжения и теплоснабжения станут получателями гуманитарной помощи. Кроме того, правительство приняло, что для восстановления многоквартирных домов в Запорожье можно использовать средства, предусмотренные в бюджете для поддержки региональной политики.