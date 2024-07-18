Пересмотр Госбюджета-2024: каких изменений ждать

По имеющейся информации, общие расходы государственного бюджета вырастут на 500,3 миллиарда гривен. При этом, также предлагается дополнительно выделить 495,3 миллиарда гривен на нужды обороны. Эти средства будут направляться на денежное обеспечение военных и на закупку военной и специальной техники.

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Относительно источников покрытия дополнительных расходов госбюджета, большую часть необходимых средств планируется привлечь за счет увеличения доходов госбюджета. Правительство также предложило изменения в Налоговый кодекс с целью повышения доходной части бюджета.

Также предложено увеличить расходы на следующие основные позиции:

4,5 миллиарда гривен – на пополнение резервного фонда государственного бюджета,

1 миллиард гривен – на пилотный проект по зубопротезированию и оказанию плановой стоматологической помощи ветеранам войны,

400 миллионов гривен – на денежную помощь лицам, которые были лишены личной свободы незаконными действиями Российской Федерации,

100,8 миллиона гривен – на исполнение наказаний пенитенциарными учреждениями.

Обратите внимание! Планируется уменьшение расходов в целом на 65,7 миллиарда гривен, в частности на обслуживание государственного долга – на 61,8 миллиарда гривен и на выполнение государственных гарантий за заемщиков, получивших кредиты под государственные гарантии – на 3,9 миллиарда гривен.