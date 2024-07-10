Сколько государство потратило на соцвыплаты

Из госбюджета на эти расходы направили 221,1 миллиарда гривен, в частности:

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136,9 миллиарда гривен – на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда;

– на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда; 38,5 миллиарда гривен – на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в частности на выплату: пенсий по инвалидности, помощи на проживание ВПО, поддержку малообеспеченных семей;

– на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в частности на выплату: пенсий по инвалидности, помощи на проживание ВПО, поддержку малообеспеченных семей; 7,7 миллиарда гривен – на поддержку малообеспеченных семей, в частности на выплату малообеспеченным семьям;

– на поддержку малообеспеченных семей, в частности на выплату малообеспеченным семьям; 24,4 миллиарда гривен – предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, в том числе на выплату льгот и жилищных субсидий;

– предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, в том числе на выплату льгот и жилищных субсидий; 1,8 миллиарда гривен – на социальную защиту лиц с инвалидностью;

Еще 11,8 миллиарда гривен направлено на социальную защиту детей и семьи, в частности на выплату: