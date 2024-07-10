Какие условия для получения пенсий в Польше

Украинцы в Польше могут получить пенсию от Управления социального страхования (ZUS), даже если они работали только один день.

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Однако минимальная пенсия не гарантируется - выплаты рассчитываются на основе средней продолжительности жизни, поэтому сумма пенсии может быть незначительной.

Для получения пенсии в Польше необходимо достичь возраста 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, а также платить взносы в рамках социального страхования. Продолжительность уплаты взносов не имеет значения - даже один день учитывается.

Обратите внимание! Для исчисления размера пенсии от Управления социального страхования будут добавляться валоризованные взносы на пенсионное страхование. Они хранятся на индивидуальном счете пенсионера в ZUS.

В то же время для получения права на минимальную пенсию в Польше необходимо соответствовать польским требованиям:

иметь 20-летний стаж работы для женщин и 25 лет для мужчин;

достичь пенсионного возраста - 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

В противном случае польская пенсия по возрасту будет рассчитываться на основе взносов, которые лицо платило во время работы в Польше. Если этих взносов было недостаточно, то и сумма помощи будет низкой.