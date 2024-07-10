Как рассчитывается пенсия чернобыльцев

На размер выплат влияет статус чернобыльца. То есть, было ли это лицо ликвидатором или же оно проживало на территории зоны отчуждения.

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Также на размер выплат влияет группа инвалидности, которую получила пострадавшее лицо. Правительство установило индивидуальные минимумы для чернобыльцев.

Для ликвидаторов они следующие:

для лиц с I группой инвалидности минимальный размер выплат составляет 13 376,21 гривны;

со II группой – 10 700,97 гривны;

с III группой – 8 025,73 гривны.

В свою очередь, минимумы для других чернобыльцев следующие:

лица с I группой инвалидности должны получать не менее 8 187,48 гривны;

со II группой – 6 549,98 гривны;

с III группой и несовершеннолетние лица с инвалидностью – 5 048,95 гривны.

Обратите внимание! Лицо считается чернобыльцем при условии получения этого статуса официально в ответственных органах.