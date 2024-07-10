Как рассчитывается пенсия чернобыльцев
На размер выплат влияет статус чернобыльца. То есть, было ли это лицо ликвидатором или же оно проживало на территории зоны отчуждения.
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Также на размер выплат влияет группа инвалидности, которую получила пострадавшее лицо. Правительство установило индивидуальные минимумы для чернобыльцев.
Для ликвидаторов они следующие:
- для лиц с I группой инвалидности минимальный размер выплат составляет 13 376,21 гривны;
- со II группой – 10 700,97 гривны;
- с III группой – 8 025,73 гривны.
В свою очередь, минимумы для других чернобыльцев следующие:
- лица с I группой инвалидности должны получать не менее 8 187,48 гривны;
- со II группой – 6 549,98 гривны;
- с III группой и несовершеннолетние лица с инвалидностью – 5 048,95 гривны.