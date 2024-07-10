Кто имеет льготы на детский сад
Льготы на детский сад имеют дети:
Читайте также Ожидания правительства относительно роста украинской экономики ухудшились
- пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
- военнослужащих;
- которые живут в микрорайоне, за которым закреплен соответствующий детсад;
- чьи братья / сестры уже ходят в этот садик;
- работников детсада;
- с особыми образовательными потребностями из-за нарушения интеллектуального, сенсорного или физического развития;
- сирот или лишенных родительской опеки, находящихся под опекой, в приемных / патронатных семьях или детских домах семейного типа;
- находящихся в сложных жизненных обстоятельствах и на учете в службах по делам детей;
- внутренне перемещенные лица;
- со статусом пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.
Для того, чтобы зарегистрировать ребенка в электронной очереди в детский сад, важно указать все льготы, которые он может иметь. Это включает указание типа льготы и предоставление детальной документации, которую, возможно, нужно будет загрузить в виде сканированных копий. Некоторые льготы подтверждаются в электронной системе автоматически, другие требуют проверки специалистами отдела образования. Рекомендуется следовать подсказкам системы, указывая эти льготы при регистрации в очереди в детский сад.