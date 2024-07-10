Кто имеет льготы на детский сад

Льготы на детский сад имеют дети:

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пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

военнослужащих;

которые живут в микрорайоне, за которым закреплен соответствующий детсад;

чьи братья / сестры уже ходят в этот садик;

работников детсада;

с особыми образовательными потребностями из-за нарушения интеллектуального, сенсорного или физического развития;

сирот или лишенных родительской опеки, находящихся под опекой, в приемных / патронатных семьях или детских домах семейного типа;

находящихся в сложных жизненных обстоятельствах и на учете в службах по делам детей;

внутренне перемещенные лица;

со статусом пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Напомним! Дополнительные льготы могут устанавливать местные власти. Поэтому перед записью ребенка в сад стоит ознакомиться с информацией и требованиями на подтверждение льгот.

Для того, чтобы зарегистрировать ребенка в электронной очереди в детский сад, важно указать все льготы, которые он может иметь. Это включает указание типа льготы и предоставление детальной документации, которую, возможно, нужно будет загрузить в виде сканированных копий. Некоторые льготы подтверждаются в электронной системе автоматически, другие требуют проверки специалистами отдела образования. Рекомендуется следовать подсказкам системы, указывая эти льготы при регистрации в очереди в детский сад.