Хто має пільги на дитячий садок
Пільги на дитячий садок мають діти:
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- постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- військовослужбовців;
- які живуть у мікрорайоні, за яким закріплений відповідний дитсадок;
- чиї брати / сестри вже ходять до цього садочка;
- працівників дитсадка;
- з особливими освітніми потребами через порушення інтелектуального, сенсорного чи фізичного розвитку;
- сиріт або позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою, у прийомних / патронатних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу;
- які перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;
- внутрішньо переміщені особи;
- зі статусом постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
Для того, щоб зареєструвати дитину в електронній черзі до дитячого садка, важливо вказати всі пільги, які вона може мати. Це включає вказівку типу пільги та надання детальної документації, яку, можливо, потрібно буде завантажити у вигляді сканованих копій. Деякі пільги підтверджуються в електронній системі автоматично, інші потребують перевірки фахівцями відділу освіти. Рекомендується слідувати підказкам системи, вказуючи ці пільги під час реєстрації в черзі до дитячого садка.