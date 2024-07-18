Перегляд Держбюджету-2024: яких змін чекати

За наявною інформацією, загальні видатки державного бюджету зростуть на 500,3 мільярда гривень. При цьому, також пропонується додатково виділити 495,3 мільярда гривень на потреби оборони. Ці кошти будуть спрямовуватись на грошове забезпечення військових та на закупівлю військової та спеціальної техніки.

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Щодо джерел покриття додаткових видатків держбюджету, більшу частину необхідних коштів планується залучити за рахунок збільшення доходів держбюджету. Уряд також запропонував зміни до Податкового кодексу з метою підвищення дохідної частини бюджету.

Також запропоновано збільшити витрати на такі основні позиції:

4,5 мільярда гривень – на поповнення резервного фонду державного бюджету,

1 мільярд гривень – на пілотний проєкт з зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги ветеранам війни,

400 мільйонів гривень – на грошову допомогу особам, які були позбавлені особистої свободи незаконними діями Російської Федерації,

100,8 мільйона гривень – на виконання покарань пенітенціарними установами.

Зауважте! Планується зменшення витрат загалом на 65,7 мільярда гривень, зокрема на обслуговування державного боргу – на 61,8 мільярда гривень і на виконання державних гарантій за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії – на 3,9 мільярда гривень.