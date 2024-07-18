Де вимикати світло не будуть
Як повідомляється, відключення електроенергії не буде торкатися населених пунктів, а також об’єктів, що розташовані у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією та Білоруссю, а також у 20-кілометровій прифронтовій зоні.
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Щобільше, також було прийнято рішення, що комунальні підприємства водопостачання та теплопостачання стануть отримувачами гуманітарної допомоги. Крім того, уряд ухвалив, що для відновлення багатоквартирних будинків у Запоріжжі можна використовувати кошти, передбачені в бюджеті для підтримки регіональної політики.