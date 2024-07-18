Де вимикати світло не будуть

Як повідомляється, відключення електроенергії не буде торкатися населених пунктів, а також об’єктів, що розташовані у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією та Білоруссю, а також у 20-кілометровій прифронтовій зоні.

Читайте також: Держбюджет на 2024 рік можуть переглянути: на що зростуть видатки

Щобільше, також було прийнято рішення, що комунальні підприємства водопостачання та теплопостачання стануть отримувачами гуманітарної допомоги. Крім того, уряд ухвалив, що для відновлення багатоквартирних будинків у Запоріжжі можна використовувати кошти, передбачені в бюджеті для підтримки регіональної політики.

Цікаво! У 2024 році уряд виділив Запорізькій області майже 3,1 мільярда гривень на різні потреби. З цієї суми понад 623 мільйони гривень буде спрямовано на проєкти відновлення, включаючи реконструкцію житла та критичної інфраструктури. Для будівництва оборонних рубежів у регіоні виділено 2,4 мільярда гривень.