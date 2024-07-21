Отключения в нашем государстве происходят из-за последствий массированных российских атак на энергосеть. В то же время ситуация в энергетике улучшается, поскольку постепенно в Украине спадает аномальная жара.

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Какими будут отключения света 22 июля

В Укрэнерго отметили, что 22 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток.

С 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений. С 18:00 до 23:00 - три очереди. В другие часы облэнерго будут применять две очереди отключений,

– рассказали в компании.

Кроме того, в ДТЭК предупредили жителей Киева, а также Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областей, что с 18:00 до 23:00 есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений.

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать на нашем телеграм-канале", – написали в компании.

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Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник рассказывал, что в Украине улучшилась ситуация с графиками отключения света. Улучшение с отключениями связано с улучшением погодных условий, ведь ужасная жара спадает. Также это связано с особенностями ремонтных кампаний на объектах генерации.

В то же время заместитель главы Минэнерго предостерег, что существуют риски продолжения циничных ударов России по энергетической инфраструктуре. Вместе с тем наше государство продолжает свою подготовку к отопительному сезону.