Их в эфире телемарафона назвал заместитель министра энергетики Николай Колесник. Он также добавил, что первоочередная задача энергетиков – подготовить энергообъекты к отопительному сезону, передает 24 Канал.

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Колесник сообщил, что до 20 июля в Украине одновременно выключали 4 очереди отключений. Однако сейчас ситуация улучшилась, и отключений стало меньше по ряду причин.

Дальнейшее улучшение с отключениями связано, прежде всего, с улучшением погодных условий – ужасная жара спадает. Также это связано с особенностями ремонтными кампаниями на объектах генерации,

– пояснил заместитель министра энергетики.

В то же время Колесник добавил, что существуют риски продолжения циничных ударов России по энергетической инфраструктуре. Заместитель министра пояснил, что сейчас в Украине есть дефицит в энергосистеме в результате обстрелов, 8 комплексных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

"Это дефицит генерации 9 гигаватт – достаточно значительный объем. Поэтому основная задача энергетиков на сегодня – удержать энергосистему в целостности", – подчеркнул он.

Вместе с тем, в Украине продолжается подготовка к отопительному сезону. Энергетики проводят ремонт на объектах генерации и распределения электрической энергии.