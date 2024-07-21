Їх в ефірі телемарафону назвав заступник міністра енергетики Микола Колісник. Він також додав, що першочергове завдання енергетиків – підготувати енергооб'єкти до опалювального сезону, передає 24 Канал.

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Колісник повідомив, що до 20 липня в Україні одночасно вимикали 4 черги відключень. Однак нині ситуація покращилася, й відключень стало менше через низку причин.

Подальше поліпшення з відключеннями пов'язано, перш за все, з покращенням погодних умов – жахлива спека спадає. Також це пов'язано з особливостями ремонтними кампаніями на об'єктах генерації,

– пояснив заступник міністра енергетики.

Водночас Колісник додав, що існують ризики продовження цинічних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі. Заступник міністра пояснив, що нині в Україні є дефіцит в енергосистемі внаслідок обстрілів, 8 комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Це дефіцит генерації 9 гігават – досить значний об'єм. Тому основне завдання енергетиків на сьогодні – втримати енергосистему в цілісності", – наголосив він.

Разом з тим, в Україні триває підготовка до опалювального сезону. Енергетики проводять ремонт на об'єктах генерації та розподілу електричної енергії.