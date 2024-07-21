Про це повідомили у ДТЕК. Там додали, що у разі зміни ситуації, українців оперативно проінформують.

До теми У ДТЕК розповіли, як Україна може найшвидше подолати дефіцит електроенергії

Коли не будуть вимикати світло

За інформацією від Укренерго, у неділю, 21 липня, відключення світла з 12:00 і до 15:00 не передбачаються. У цей період графіки відключення світла застосовувати не будуть.

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, то про це оперативно проінформують.

Зверніть увагу! Усі оперативні новини, а також про головні події у світі є у телеграмі 24 Каналу.

Водночас українцям варто пам'ятати, що варто ощадливо користуватися електроенергією. Ворожі обстріли серйозно пошкодили українські енергооб'єкти, а Україна втратила 9 гігаватів генеруючої потужності. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.

Наразі Укренерго також готується до зимового періоду. Щоб максимально забезпечити українців електроенергією, фахівці продовжують відновлювати енергооб'єкти. Окрім того, Володимир Кудрицький повідомив, що Україна планує розгортати нову генерацію, а також залучати приватні компанії.

"Що стосується наших магістральних мереж, ми будемо готові. Це не означає, що при прильотах не буде пошкоджень, що не буде локальних тимчасових проблем. Але ми точно уникнемо катастрофічних наслідків саме для магістральної мережі", – повідомив глава правління Укренерго.