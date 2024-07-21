Олександр Селищев розповів, що енергетики роблять все, щоб найближчим часом відновити частину генеруючих потужностей. Проте посадовець запевнив, що є потужності, які відновити нереально та недоцільно.

Дивіться також "Несправедливий розподіл": у Держенергонагляді назвали область, яка регулярно уникала відключень

Як можна зменшити дефіцит електрики

Отже, країні треба зосередитися ще й на будівництві генерації: базової та маневрової. Опубліковані на початку 2024 року результати моделювання фахівців Укренерго щодо подальшого розвитку енергосистеми свідчать, що країні треба 8 гігаватів сонячної та вітрової генерації, до 1,5 гігаватів газових маневрових потужностей, до 1,5 гігаватів біоТЕС та 1 гігават систем накопичення енергії (energy storage),

– розповів Селищев.

За його словами, ситуація з відключеннями світла найближчі два роки буде напруженою. Адже саме стільки часу треба, щоб збудувати велику генерацію – сонячну, вітрову, газову.

Олександр Селищев пояснив, що саме її в цей проміжок часу компаніям якраз і треба активно будувати.

Яку генерацію найкраще будувати

У найближчій і середньостроковій перспективах найкраще підхопити втрачене може вітрова генерація. Вона найдешевша з погляду повної собівартості кіловата серед інших генерацій і відносно швидко будується,

– заявив гендиректор ДТЕК.

Він уточнив, що для зведення будівництва ВЕС знадобиться рік, 2 роки – для великих об'єктів.

Селищев запевнив, що Україна має достатньо проєктів, які пройшли стадію девелопменту та готові до будівництва.

Перед цим глава правління Укренерго розповідав, як Київ планує купувати світло у компаній.