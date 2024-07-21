Александр Селищев рассказал, что энергетики делают все, чтобы в ближайшее время восстановить часть генерирующих мощностей. Однако чиновник заверил, что есть мощности, которые восстановить нереально и нецелесообразно.

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Как можно уменьшить дефицит электричества

Итак, стране надо сосредоточиться еще и на строительстве генерации: базовой и маневровой. Опубликованные в начале 2024 года результаты моделирования специалистов Укрэнерго по дальнейшему развитию энергосистемы свидетельствуют, что стране надо 8 гигаватт солнечной и ветровой генерации, до 1,5 гигаватт газовых маневровых мощностей, до 1,5 гигаватт биоТЭС и 1 гигаватт систем накопления энергии (energy storage),

– рассказал Селищев.

По его словам, ситуация с отключениями света ближайшие два года будет напряженной. Ведь именно столько времени надо, чтобы построить большую генерацию – солнечную, ветровую, газовую.

Александр Селищев объяснил, что именно ее в этот промежуток времени компаниям как раз и надо активно строить.

Какую генерацию лучше всего строить

В ближайшей и среднесрочной перспективах лучше всего подхватить утраченное может ветровая генерация. Она самая дешевая с точки зрения полной себестоимости киловатта среди других генераций и относительно быстро строится,

– заявил гендиректор ДТЭК.

Он уточнил, что для возведения строительства ВЭС понадобится год, 2 года – для крупных объектов.

Селищев заверил, что Украина имеет достаточно проектов, которые прошли стадию девелопмента и готовы к строительству.

Перед этим глава правления Укрэнерго рассказывал, как Киев планирует покупать свет у компаний.