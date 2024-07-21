До речі, Володимир Зеленський заявляв, що Київ побудує 1 гігавата маневреної генерації у 2024 році та ще 4 гігавати – у найближчі роки. Голова правління Укренерго розповів, що стосовно генерацій, то є план відновлення і розгортання нової генерації, зокрема і силами приватних компаній.

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Наскільки готова українська енергомережа до зими

Що стосується наших магістральних мереж, ми будемо готові. Це не означає, що при прильотах не буде пошкоджень, що не буде локальних тимчасових проблем. Але ми точно уникнемо катастрофічних наслідків саме для магістральної мережі,

– заявив глава правління Укренерго.

За його словами, на Конференції з відновлення України було приємно, що десятки українських компаній, які до цього взагалі не були присутні в енергосекторі вже реалізують проєкти з побудови нової генерації.

"Я мав нагоду поспілкуватися з компаніями, які зараз сумарно будують понад 1 гігават генерації різного виду: газових станцій, вітрових та сонячних електростанцій, електростанцій на біомасі, батарейних систем накопичення енергії", – пригадав Кудрицький.

Глава правління Укренерго пояснив, що саме ці технології дозволять в перспективі замістити великі й вразливі радянські електростанції. Проте наразі наявні електростанції треба максимально відновлювати до зими.

Як можна досягти стійкішої та дешевшої енергосистеми

За словами посадовця, побудова невеликих децентралізованих електростанцій – стратегічно єдиний шлях, яким можна досягти більш стійкої, дешевої й "зеленої" енергосистеми. Зокрема, наразі:

Кабмін спростив правила приєднання і побудови цієї генерації,

Укренерго з Національним енергетичним регулятором – запровадили привабливі для інвесторів інструменти – будуть на 5 років купувати в нових електростанцій послуги збалансування енергосистеми;

якщо такий контракт принесуть в банк – отримають під нього кредитування.

Окупність проєктів в енергетиці, за нашою оцінкою, складає від 3 до 6 років. Це хороший актив. За декілька тижнів ми анонсуємо аукціон для інвесторів, і за його результатами будемо укладати ці п'ятирічні контракти. Сподіваюся, обсяг учасників складе кількість, яка буде близькою до того 1 гігавата, про який багато говорять,

– уточнив Кудрицький.

За його словами, треба починати вже зараз, щоб генерації запрацювали вже в цьому році. Адже, чим більше побудують зараз, тим легше буде пройти зиму та спеку влітку.