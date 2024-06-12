Додаткова генерація електроенергії

Президент України Володимир Зеленський повідомив про такі наміри на відкритті Ukraine Recovery Conference 2024.

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Для нормального функціонування енергетики України є важливою потужна та децентралізована маневрена газова генерація, яка може вирішити питання дефіциту енергії вже сьогодні. Наступним кроком буде переведення генерації на водень та збалансування нової "зеленої" енергії.

Володимир Зеленський Президент України У цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. Прямо в цій галузі в нас є чіткий план, як побудувати до 1 гігавата потужності вже цього року. Сьогодні і ще 4 гігавати в найближчі роки.

Країни Балтії планують відключитись від російської електросистеми

Країни Балтії остаточно відключаться від спільної з Росією електросистеми 8 лютого 2025 року. А уже наступного дня – 9 лютого відбудеться підключення до європейської мережі.

Важливою подією стало те, що країни Балтії оголосили про своє рішення офіційно від'єднатися від російсько-білоруського простору, що стало завершальним етапом процесу десинхронізації, який тривав протягом останніх двох десятиліть. Цей крок відображає тверду рішучість союзників якнайшвидше вийти з-під впливу Росії та Білорусі.

Зверніть увагу! Латвія, Литва та Естонія це останні країни ЄС, які до тепер не під'єднані до континентальної європейської мережі.