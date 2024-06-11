Який варіанти підтримки України розглядає G7

Відповідно до плану, фонд надаватиме Україні фінансову допомогу у вигляді грантів, які не потребуватимуть повернення. Доходи від заморожених російських активів будуть використовуватися для погашення цих позик.

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Фонд адмініструватиметься міжнародною організацією – Світовим банком. А також фінансуватиметься шляхом позик від США, Великої Британії, Японії та інших країн. Лідери G7 планують домовитися щодо цього питання на саміті в Італії, який відбудеться з четверга.

Цікаво! За прогнозами Світового банку, на кінець 2023 року збитки, завдані Україні Росією, досягли 499 мільярдів євро. Водночас сума заморожених російських активів на рахунках Euroclear є у 2,5 раза меншою.

Заморожені російські активи: основні моменти