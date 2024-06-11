Який варіанти підтримки України розглядає G7
Відповідно до плану, фонд надаватиме Україні фінансову допомогу у вигляді грантів, які не потребуватимуть повернення. Доходи від заморожених російських активів будуть використовуватися для погашення цих позик.
Читайте також: ЄС виділить Україні 1,9 мільярда євро до кінця місяця
Фонд адмініструватиметься міжнародною організацією – Світовим банком. А також фінансуватиметься шляхом позик від США, Великої Британії, Японії та інших країн. Лідери G7 планують домовитися щодо цього питання на саміті в Італії, який відбудеться з четверга.
Заморожені російські активи: основні моменти
- Загальна сума заморожених російських активів на Заході становить 300 мільярдів доларів. Дві третини цих активів знаходяться в ЄС, значна частина яких зберігається в бельгійському кліринговому центрі Euroclear.
- 21 травня Рада Європейського Союзу погодила використання доходів від заморожених російських активів на підтримку України. Відповідно до європейського плану, гроші передаватимуть у міру їх надходження – двічі на рік.
- США пропонують зібрати ці гроші авансом на кілька років наперед під заставу майбутніх доходів. Цей план повинні затвердити лідери G7.