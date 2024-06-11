Коли надійдуть гроші для України
Глава Єврокомісії Урсула фон де Ляєн пояснила, що кошти будуть виділені до кінця місяця.
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Сьогодні я також можу оголосити, що до кінця цього місяця ми надамо Україні додаткові 1,9 мільярда євро з нашого Українського механізму фінансування. Це пов'язано з комплексною стратегією реформ та інвестицій, яку схвалила Україна. Вона називається "Український план",
– сказала вона.
"Український план" включає реформування сектору правосуддя та антикорупційну реформу. Також він є основою для того, щоб зробити Україну привабливою для бізнесу та інвесторів.
Хто найбільше надав грошей Україні за два роки війни
- Євросоюз – 27,491 мільярда доларів;
- США – 22,93 мільярда доларів;
- МВФ – 7,168 мільярда доларів;
- Японія – 4,207 мільярда доларів;
- Канада – 3,646 мільярда доларів;
- Велика Британія – 2,038 мільярда доларів;
- Світовий банк – 2,045 мільярда доларів;
- Німеччина – 1,689 мільярда доларів;
- Європейський інвестиційний банк – 720 мільйонів доларів.