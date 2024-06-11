Коли надійдуть гроші для України

Глава Єврокомісії Урсула фон де Ляєн пояснила, що кошти будуть виділені до кінця місяця.

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Сьогодні я також можу оголосити, що до кінця цього місяця ми надамо Україні додаткові 1,9 мільярда євро з нашого Українського механізму фінансування. Це пов'язано з комплексною стратегією реформ та інвестицій, яку схвалила Україна. Вона називається "Український план",

– сказала вона.

"Український план" включає реформування сектору правосуддя та антикорупційну реформу. Також він є основою для того, щоб зробити Україну привабливою для бізнесу та інвесторів.

Нагадаємо! Близько 1,5 мільярда євро доходів від заморожених російських активів буде конфіскована в липні, за словами Урсули фон дер Ляєн.

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