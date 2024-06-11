Когда поступят деньги для Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен объяснила, что средства будут выделены до конца месяца.
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Сегодня я также могу объявить, что до конца этого месяца мы предоставим Украине дополнительные 1,9 миллиарда евро из нашего Украинского механизма финансирования. Это связано с комплексной стратегией реформ и инвестиций, которую одобрила Украина. Она называется "Украинский план",
– сказала она.
"Украинский план" включает реформирование сектора правосудия и антикоррупционную реформу. Также он является основой для того, чтобы сделать Украину привлекательной для бизнеса и инвесторов.
Кто больше всего предоставил денег Украине за два года войны
- Евросоюз – 27,491 миллиарда долларов;
- США – 22,93 миллиарда долларов;
- МВФ – 7,168 миллиарда долларов;
- Япония – 4,207 миллиарда долларов;
- Канада – 3,646 миллиарда долларов;
- Великобритания – 2,038 миллиарда долларов;
- Всемирный банк – 2,045 миллиарда долларов;
- Германия – 1,689 миллиарда долларов;
- Европейский инвестиционный банк – 720 миллионов долларов.