Когда поступят деньги для Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен объяснила, что средства будут выделены до конца месяца.

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Сегодня я также могу объявить, что до конца этого месяца мы предоставим Украине дополнительные 1,9 миллиарда евро из нашего Украинского механизма финансирования. Это связано с комплексной стратегией реформ и инвестиций, которую одобрила Украина. Она называется "Украинский план",

– сказала она.

"Украинский план" включает реформирование сектора правосудия и антикоррупционную реформу. Также он является основой для того, чтобы сделать Украину привлекательной для бизнеса и инвесторов.

Напомним! Около 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов будет конфискована в июле, по словам Урсулы фон дер Ляйен.

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