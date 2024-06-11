Какие варианты поддержки Украины рассматривает G7
В соответствии с планом, фонд будет предоставлять Украине финансовую помощь в виде грантов, которые не потребуют возврата. Доходы от замороженных российских активов будут использоваться для погашения этих займов.
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Фонд будет администрироваться международной организацией – Всемирным банком. А также будет финансироваться путем займов от США, Великобритании, Японии и других стран. Лидеры G7 планируют договориться по этому вопросу на саммите в Италии, который состоится с четверга.
Замороженные российские активы: основные моменты
- Общая сумма замороженных российских активов на Западе составляет 300 миллиардов долларов. Две трети этих активов находятся в ЕС, значительная часть которых хранится в бельгийском клиринговом центре Euroclear.
- 21 мая Совет Европейского Союза согласовал использование доходов от замороженных российских активов на поддержку Украины. Согласно европейскому плану, деньги будут передаваться по мере их поступления – дважды в год.
- США предлагают собрать эти деньги авансом на несколько лет вперед под залог будущих доходов. Этот план должны утвердить лидеры G7.