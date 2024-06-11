Какие варианты поддержки Украины рассматривает G7

В соответствии с планом, фонд будет предоставлять Украине финансовую помощь в виде грантов, которые не потребуют возврата. Доходы от замороженных российских активов будут использоваться для погашения этих займов.

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Фонд будет администрироваться международной организацией – Всемирным банком. А также будет финансироваться путем займов от США, Великобритании, Японии и других стран. Лидеры G7 планируют договориться по этому вопросу на саммите в Италии, который состоится с четверга.

Интересно! По прогнозам Всемирного банка, на конец 2023 года убытки, нанесенные Украине Россией, достигли 499 миллиардов евро. В то же время сумма замороженных российских активов на счетах Euroclear является в 2,5 раза меньше.

Замороженные российские активы: основные моменты