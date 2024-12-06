Соответствующее обещание сделал советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в рамках встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком в четверг, 5 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что войдет в анонсированную помощь

По данным издания, разговор Салливана и Ермака длился более часа. По итогам встречи старший советник Байдена пообещал, что до середины января 2025 года США предоставят Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники.

Также Вашингтон обещает поддержать наше государство в ее кадровом вопросе, предлагая обучать новых солдат на объектах за пределами украинской территории. Советник напомнил о практически финализированном решении о предоставлении Украине кредита на 20 миллиардов долларов под гарантии замороженных российских активов.

США связывают это с рядом новых санкций, которые будут введены в ближайшие недели, чтобы усложнить возможности России продолжать военные действия и усилить позиции Украины за столом переговоров, которые могли бы заложить основу для будущего урегулирования.

The Guardian отмечает, что соответствующий последний шаг Белого дома был сделан чуть более чем за месяц до инаугурации Дональда Трампа, в январе 2025 года, после чего Соединенные Штаты могут представить совершенно новую стратегию полного прекращения огня.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что около миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов пойдет на производство украинского оружия. Речь идет непосредственно о поддержке отечественной оборонной промышленности.